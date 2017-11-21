الدبور – قطر الصغيرة ومشكلتها صغيرة ولا تبالي ولا تفكر فيها أصلا السعودية الكبيرة، هذا ما جاء في تغريدة أمير سعودي.

الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال السابق، غرد عبر تويتر بلا مناسبة حسب مراسل الدبور، ربما ليثبت لنا أن قطر صغيرة ومشكلتها صغيرة بالنسبة للسعودية الكبيرة فقال في تغريدته ما نصه: ”عندما يعلوا صراخ وزير خارجية قطر..فاعلم بأنه لا يشعر إلّا بالخطر.. وعندما يجن جنون الجزيرة.. فتأكد أنهم يدركون أن أزمة قطر بالنسبة لنا جدًا صغيرة..!”

ولكن ما فعلت أزمة #قطر في السعودية الكبيرة؟ جاء الجواب والإستفسار من إعلامي قطري إسمه عبدالعزيز آل إسحاق قال في رده على الأمير بن مساعد : ”يقول العبيد نقلاً عن سيدهم: مشكلة قطر صغيرة جداً جداً !!! هذي وهي صغيرة جداً جداً مسحت بكرامتكم الأرض وجعلت سيدكم يعيش رهين الخوف ويبيع المملكة ودينها وأمراءها وشيوخها وربما شعبها قريباً.”

وتابع “الحمدلله أنها لم تكن صغيرة جداً لكان المتهور عرض مقدساتنا الاسلامية للبيع في مزاد علني !!!”

وفي إشارة أخرى إلى عدد آخر من المغردين السعوديين والإماراتيين على رأسهم حمد المزروعي وسعود القحطاني الذي يتبعون قادة الحصار ويشكلون كتائب “الذباب الإلكتروني” لمهاجمة معارضي دول الحصار، قال “آل إسحاق”:”هناك شخصيات في تويتر وغيرها من المواقع يجب أن لا نرد عليها ونعطيها قيمة وهي لا تساوي شيئاً في سوق النخاسة ”

الدبور بدوره تسائل فعلا إذا قطر صغيرة بحجمها ومشاكلها فلماذا كل هذه الحملة عليها، ولماذا باع بن سلمان المملكة كلها بما فيها؟ وما دخل قطر في البيعة؟ ومن قبض غير الجزية التي دفعت لترامب وبعض الدول لتقف مع السعودية؟