الدبور – هكذا تدار الدول، وبمحبة الشعب يستمر الإستقرار والأمان، فلا تمن الدول المستقرة على شعبها و مقيميها بنعمة الأمن والأمان فهذا واجب الدول نحو شعوبها .

أمير الكويت من الحكام الذين حكموا بحب الشعب لهم، وهي الدولة الوحيدة ربما في العالم مع قطر وعمان التي لا تكاد تجد شيئ اسمه معارضة لا في الداخل ولا في أحضان العدو المتربص بهم.

الملك، الرئيس، الأمير أو السلطان الذي يريد ان تعم بلاده بالأمان ما عليه سوى أن يكسب محبة شعبه له.

فقد دشن ناشطون بتويتر هاشتاغ تحت عنوان #خطاك_السوء_أمير_الانسانية ، عبروا فيه عن حبهم وتثمينهم لمواقف أمير الكويت، متمنين له الشفاء العاجل بعد دخوله المستشفى اليوم، الأربعاء، لإجراء فحوص طبية إثر إصابته بنزلة برد.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى الأربعاء لإجراء فحوص طبية معتادة إثر إصابته بنزلة برد.

ونقلت الوكالة عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح قوله إن أمير البلاد دخل المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية المعتاد إثر نزلة البرد التي تعرض لها.

ومنذ ساعات الصباح امتلأ التويتر بدعوات الشفاء لأمير الكويت، الذي عبر النشطاء عن حبهم وتقديرهم الواسع له بسبب مواقفه المشرفة في المنطقة وسعيه الدائم من أجل توحيد العرب والخليج ونبذ الفرقة.

وأطلق العديد من النشطاء هاشتاجات كان من ابرزها #خطاك_السوء_أمير_الانسانية و #صباح_الاحمد تفاعلوا معهم بالدعاء لأمير الكويت بالسلامة بعد دخوله المستشفى..

ولعل موقف رئيس مجلس الأمه الكويتي إتجاه القضية الفلسطينية ليس ببعيد عنا، ودولة الكويت كانت من أكبر الداعمين للقضايا العادلة في العالم وعلى رأسها فلسطين.