الدبور – الرئيس الجديد لقنوات MBC الذي عينه بن سلمان بعد قرار تأميمها وضمها لكرشه الذي لا يشبع خرج بتصريح ليطمئن الشعب العربي أن القنوات ستستمر في نهجها المعتاد من تقديم البرامج التي تدمر الشعوب، وأنه لا يرى أنها كانت تؤدي دورها بشكل صحيح، لذلك سيكون هناك المزيد من البرامج الهابطة والمسخرة.

فقد ذكرت وسائل إعلام سعودية، الخميس، أن قراراً صدر بتعيين الأمير بدر بن عبدالله بن محمد آل سعود، رئيساً لمجلس إدارة قنوات “mbc” بدايةً من 1 يناير (كانون الثاني) 2018.

وأوردت صحيفة “المدينة” السعودية الخميس، تعيين الأمير بدر بعد صدور قرار بذلك مساء الأربعاء.

يُذكر أن الأمير بدر عُين في هذا المنصب الذي بقي شاغراً بعد إيقاف مالك المجموعة، ورئيس مجلس إدارتها الشيخ وليد الإبراهيم، في إطار الحملة التي أطلقها بن سلمان على الفساد ليشفط الاموال ويفسدها هو بمعرفته لأنه هو ولي الأمر ويعلم مصلحة الشعب أكثر وأين يكون الفساد الصح.

الخبر(١٩):

تعيين سمو رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق الامير بدر عبدالله محمد فرحان آل سعود ،رئيساً لمجلس إدارة قنوات MBC .

ومبروك لكل سعودي وسعودية

وكان الله في عون بدر بن عبدالله

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وخطوة لإعلام يليق بـ #السعودية_العظمى pic.twitter.com/hNSb4zUkey — خالد الأشاعرة (@KHALID_ASHAERAH) December 14, 2017

وأضاف سمو الأمير أطال الله عمره وعمر من عينه، أن برنامج أراب أيدول لن يتوقف ولا برنامج ذا فيوس حتى بعد طرد أحلام، حتى لو طردنا جميع العاملين الذين يغردون ضد رؤية مولاي وولي نعمتي وولي أمري سمو الأمير الملك محمد بن سلمان أطال الله عمره وعمري.