الدبور – الرئيس الجديد لقنوات MBC الذي عينه بن سلمان بعد قرار تأميمها وضمها لكرشه الذي لا يشبع خرج بتصريح ليطمئن الشعب العربي أن القنوات ستستمر في نهجها المعتاد من تقديم البرامج التي تدمر الشعوب، وأنه لا يرى أنها كانت تؤدي دورها بشكل صحيح، لذلك سيكون هناك المزيد من البرامج الهابطة والمسخرة.

فقد ذكرت وسائل إعلام سعودية، الخميس، أن قراراً صدر بتعيين آل سعود، رئيساً لمجلس إدارة قنوات “mbc” بدايةً من 1 يناير (كانون الثاني) 2018.

وأوردت صحيفة “المدينة”  الخميس، تعيين الأمير بدر بعد صدور قرار بذلك مساء الأربعاء.

يُذكر أن الأمير بدر عُين في هذا المنصب الذي بقي شاغراً بعد إيقاف مالك المجموعة، ورئيس مجلس إدارتها الشيخ وليد الإبراهيم، في إطار الحملة التي أطلقها بن سلمان على الفساد ليشفط الاموال ويفسدها هو بمعرفته لأنه هو ولي الأمر ويعلم مصلحة الشعب أكثر وأين يكون الفساد الصح.

وأضاف سمو الأمير أطال الله عمره وعمر من عينه، أن برنامج لن يتوقف ولا برنامج ذا فيوس حتى بعد طرد أحلام، حتى لو طردنا جميع العاملين الذين يغردون ضد رؤية مولاي وولي نعمتي وولي أمري سمو الأمير الملك محمد بن سلمان أطال الله عمره وعمري.