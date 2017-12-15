الدبور – نشر إعلامي فلسطيني على صفحته على الفيسبوك تغريدة عن كيفية دفع الجزية لترامب من قبل السعودية والإمارات وماذا جرى بينهم من حوار بشكل ساخر ولكنه يشكل الحقيقة وان لم تحصل حرفيا.

فقد قال الصحافي محمد صيام المقيم في الولايات المتحدة ما نصه:

قال لهم بعد أن تناولوا بمعيته ” الثريد ” بنكهة ” المايونيز ” .. وبضع تمرات مع فنجان ” قهوتنا ” المعطر بطعم ” الهيل ” .. ورقصوا بالسيف وضحكوا ضحك طفلين معاً :

– إذهبوا فأنتم ” الحلفاء ” !!

أجابوه – جميعاً – بمأمأة ” خاروف ” واحد : ” أخ كريم وابن أخ كريم ” !

ووضع مع المنشور صورة ترامب وهو يضحك بعد شفطه لأموال المسلمين كجزية فقط لحماية بن سلمان من عائلته وقت إنقلابه وحصوله على العرش وسجن أبناء عمومته وعائلته