رئيس وزراء ماليزيا لترامب: “تشاطر” على شخص قدك

الدبور – في تحدي يشبه التحدي الذي يمارسه أولاد الحارة وباب الحارة المسلسل الذي سنموت وهو مازال يفرض علينا، قال مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي السابق، قال لترامب “تشاطر” على شخص قدك، وليس على الفلسطينيين.

ووصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأنه “متنمر دولي” و”شرير”؛ بسبب قراره الاعتراف بالقدس “عاصمةً لإسرائيل”.

وفي كلمة له أمام مجموعة احتشدت احتجاجاً على قرار ترامب عند السفارة الأميركية في كوالالمبور، قال مهاتير (93 عاماً) إن الغضب من قرار ترامب “سيؤدي إلى ما يسمى الإرهاب”.

وأضاف مهاتير، الذي يرأس حالياً تحالفاً معارضاً في بلاده: “اليوم لدينا متنمر دولي. ترامب.. اذهب وابحث عمن هو في حجمك. لن تؤدي (خطة القدس) تلك إلا إلى تأجيج غضب المسلمين”.

ودعا مهاتير إلى معارضة “الشرير الذي يرأس الولايات المتحدة”، وحثّ كل الدول الإسلامية على قطع علاقاتها بإسرائيل.

والأسبوع الماضي، حث رئيس الوزراء الماليزي، نجيب عبد الرزاق، المسلمين حول العالم على معارضة أي اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ونقلت وسائل إعلام عن نائب رئيس الوزراء، زاهد أحمد حميدي، قوله إن “نجيب سيقود هو وزعيم الحزب الإسلامي الماليزي المعارض احتجاجاً الجمعة المقبلة في بوتراجايا العاصمة الإدارية للبلاد”.