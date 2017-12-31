شاهد صور ابن المحظوظة في مصر

الدبور – بعد الضجة التي أثارها حفل خطوبة لطفلٍ مصريّ لم يتجاوز الـ12 من عمره، على طفلةٍ أكبر منه بـ 4 أعوام، في مدينة الفيوم، قال والد العريس إن نجله ليس صغيرا و يمكنه الزواج من اليوم.

وتابع الأب “شعبان عيد عمر،”: “إبني راجل زي الحديد مثل أبوه تماما، وكسّيب وبيعرف يجيب القرش من تحت ديل السمكة”.

وأضاف أنه يرتبط بعلاقة صداقه و شراكه مع أسرة عروس ابنه “شيماء محمد قناوي”, خاصة أن والدها يعمل في نفس مجاله في بيع الخضار، وأنه أراد توطيد العلاقه بالنسب، حتى تكون الأسرتين أسرة واحدة.بحسب “مصراوي”

وأشار إلى أنه اختار العروس لإبنه، وأن أبنه لا يستطيع مخالفة ” كلام ” أبوه لأنه ولد “متربي”.بحسب قوله

أما رواد مواقع التواصل الإجتماعي وصفوه بإبن المحظوظة، إحنا عدينا الخمسين ومش لايقين نص وحدة.