الأحدث


شاهد صور ابن المحظوظة في مصر

الكاتب : وطن الدبور 31 ديسمبر، 2017 لا يوجد تعليقات

الدبور – بعد الضجة التي أثارها لطفلٍ مصريّ لم يتجاوز الـ12 من عمره، على طفلةٍ أكبر منه بـ 4 أعوام، في مدينة الفيوم، قال والد العريس إن نجله ليس صغيرا و يمكنه الزواج من اليوم.

وتابع الأب “شعبان عيد عمر،”: “إبني راجل زي الحديد مثل أبوه تماما، وكسّيب وبيعرف يجيب القرش من تحت ديل السمكة”.

وأضاف أنه يرتبط بعلاقة صداقه و شراكه مع أسرة عروس ابنه “شيماء محمد قناوي”, خاصة أن والدها يعمل في نفس مجاله في بيع الخضار، وأنه أراد توطيد العلاقه بالنسب، حتى تكون الأسرتين أسرة واحدة.بحسب “مصراوي”

 

وأشار إلى أنه اختار العروس لإبنه، وأن أبنه لا يستطيع مخالفة ” كلام ” أبوه لأنه ولد “متربي”.بحسب قوله

أما رواد مواقع التواصل الإجتماعي وصفوه بإبن المحظوظة، إحنا عدينا الخمسين ومش لايقين نص وحدة.


مواضيع ذات صلة :

تعليقات الموقع :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الفيسبوك :


فيديو

ماغي فرح تتوقع نهاية مؤلمة لـ بن سلمان بعد مشاهدة هذا الفيديو

اتركوا سوريا، فكروا فينا شوي.. الربيع الفارسي يتحدث

موضة الإسلام الجديد الذي يريده بن سلمان.. خليك كوول

عهد التميمي إنت منيحة؟

علا الفارس تعتذر عن إعتذارها، وتتراجع عن تغريدتها والله يخزيك يا شيطان!

الحريري مجددا: يغني هلا بالخميس.. الله يستر

مواضيع مميزة

مشاركة