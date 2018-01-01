الدبور – حذر الرئيس الأمريكي ترامب الإمارات من عواقب التفكير في خصم نصف مليار دولار من الجزية المفروضة عليهم سنويا لأمريكا مقابل السكةت عن نهفاتهم وجنونهم.

الشيخ عبد الله بن زايد أرسل برقية عاجلة للرئيس الأمريكي يطمنه، الخير كثير ولا تهتم يا طويل العمر، لن تخصم هذه التكلفة البسيطة من الجزية.

وقد قالت مصادر مطلعة أن تكلفة الألعاب النارية والإستعدادات لها تكلف إمارة دبي وحدها نصف مليار دولار، وأن كل العالم ينظر إلى دبي في هذه الدقائق كل عام لضخامة الألعاب النارية التي لا تجدها في أي مكان في العالم.

ويتوافد الكثير من السياح الى دبي لمشاهدة عرض الألعاب النارية الذي يستمر إذا شنق حاله فقط ربع ساعة بعد حلول منتص الليل وبداية العام الجديد.

مبلغ نصف مليار دولار يمكن به إعادة إعمار غزة كاملة، أو إطعام معظم جياع العالم العربي، أو لربما يمكن علاج أطفال اليمن من الأمراض التي سببها التحالف، أ, ربما إطعامهم جميعا مدى الحياة.

نصف مليار دولار التي تحرق بالهواء ربما تكون كفيلة بنشر السعادة التي يبكي عليها عبد الله بن زايد في كل أرجاء الأحياء الفقيرة في مصر أو حتى في السعودية الحليف الوهمي للإمارات.