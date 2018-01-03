الدبور – أنور قرقاش غضب وأستنفر هل تعلم لماذا؟

يقولون من يدق الباب يسمع الجواب، ومن يقرقش بهبل على تويتر تقرقش عظامه، وهذا ما حصل مع المقرب من بن زايد أنور قرقاش، حيث تعرض لهجوم كاسح بعد تغريدته التي هاجم بها قطر لأنها تستعين بقوات أجنبية لحمايتها.

وقال القرقاش في تغريدته ما نصه: “حين تغدو معزولا منبوذا في محيطك، تطلب حماية الغريم والطامع وسند المرتزق و المأجور، فلن تنفعك مكابرة ولن يفك أزمتك سوء تدبيرك”

أول رد صاروخي كان من الكاتب القطري المعروف عبد الله العذبة رئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية، حيث قال له ما نصه:

”متى سيغادر مرتزقة بلاك ووتر الذين تعتقدون أنهم يحمون #إمارة_أبوظبي؟”

متى سيغادر مرتزقة بلاك ووتر الذين تعتقدون أنهم يحمون #إمارة_أبوظبي؟ https://t.co/IjCEBpcrah — عبدالله بن حمد العذبة المري (@A_AlAthbah) January 3, 2018

القصف لم يتوقف عند تغريدة العذبه، بل شن كتاب وشخصيات معروفة هجوما قويا ومحرجا على قرقاش جعلته يلتزم الصمت ويرد فقط بعبارة هلا بالخميس، فيما يبدو كما أفاد مراسل الدبور لشؤون التويتات الصاروخية أن العذبة عكر مزاجه في يوم مبارك مثل الخميس.

الدبور إختار لكم بعض الضربات الصاروخية، ولم يجد الوقت للطيران بحثا عن صواريخ أخرى لأنها كثيرة، وكان الله بعون خميس قرقاش.

نظرياً،كلام سليم.الدليل محاولتكم التدبر بتكثيف تأجيركم لشركات العلاقات العامة بواشنطن و غيرها من اللوبيات المأجورة بهدف تجميل أفعالكم ومحاولة عزل دولة جارة. لكنه تدبر فاشل للآن،فلم تعلق أي دولة تعاملاتها مع الجارة، على النقيض مما حدث معكم..فقط إسأل #النرويج معالي الوزير. #اليمن https://t.co/uqmUddbdQP — Wajd Waqfi وجد وقفي (@WajdWaqfi) January 3, 2018

بالعكس… الشيخ تميم انطلق الأن وبقوة بعيداً عن هيمنتكم ومؤامراتكم

لم يفرض ضريبة على شعبه … وأنتم من كنتم تحذرون أن أقتصاد #قطر منهار

هو أفضل حال ممن فرض على مواطنيه الضريبة والقيمة المضافة

انتهى موضوع أن تعود قطر لكم .. م انتو بكفوو حشيمة ولاتقدير .. — مـطبات (@85fa85) January 3, 2018

أراى أن كلامك ينطبق على الإمارات فهي أصبحت مكشوفه أمام الشعوب العربية بدعمها للديكاتوريين أمثال السيسي وحفتر وبشار وعلي صالح ولن يفك أزمتها مع الشعوب العربية سوى تركها لهم يلاقوا مصيرهم أمام شعوبهم — عبدالعزيز آل ثاني (@1aaalthani) January 3, 2018