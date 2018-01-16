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فرصة عمل في الإمارات: فلم وثائقي عن الجزمة (الكندرة) على رأس المزروعي بـ 10 آلاف دولار

الكاتب : وطن الدبور 16 يناير، 2018 لا يوجد تعليقات

الدبور – مع تدهور الوضع الإقتصادي في كل العالم وخصوصا السعودية والإمارات بعد دفع الجزية لترامب، ومع إرتفاع أسعار بعض السلع في الأردن، تدخل على الموضوع لتحل بعض الأزمات بعرض فرصة عمل رائعه وليوم واحد في .

العمل عبارة عن تصوير يشرح فيه شعور المقرب من محمد ومثله الأعلى، عندما يتلقى جزمة على رأسه، يعني كندرة بالأردني، وأخذ منه كلمة ما شعورك الآن، وشرط الجزمة تكون على غفلة ولا يزيد مدة الفلم عن دقيقة لأن صورة المزروعي تروع الأطفال وتتسبب في تلوع معدي لأي إنسان.

فقد أعلنت الإعلامية القطرية ، عن مكافأة قدرها 10 آلاف دولار لمن يستطيع ضرب المغرد الإماراتي “البذيء” المقرب من ولي عهد بـ”الجزمة” وتوثيق ذلك بالفيديو.

وتعمد “المزروعي” على ما يبدو بأوامر من سيده ، الإساءة اللا أخلاقية ضد والدة أمير آل ثاني، وكذلك هجومه على وقياداتها بأسلوب حقير وصل إلى السب والطعن في الأعراض بأسلوب يظهر مدى الفجر في الخصومة ويكشف حقيقة النظام الإماراتي وأذرعه الخبيثة.

 

ودونت “الكواري” في تغريدة لها بتويتر لسعها مراسل الدبور وبعدها إختفى، كرد فعل على تطاول “المزروعي” ما نصه:”مكافأة : أنا “إلهام الكواري” من سكان الدوحة أعلن عن مكافأة لمن يقوم بضرب “حمد المزروعي” بالجزمة و توثيق المقطع بالفيديو له 10000 دولار أمريكي”

وتابعت “ما يهم يكون مواطن أو مقيم و تسليم المكافأة فى الزمان و المكان الذى يريده الفائز بهذه المكافأة”

ولاقت تغريدة الإعلامية القطرية تفاعلا واسعا من قبل النشطاء، الذين هاجموا “المزروعي” وتمنوا جميعهم أن يتمكن أحد من القيام بضرب “صبي ابن زايد”

وعرض مغرد آخر مبلغ إضافي إذا حصل على حقوق بث الفلم قبل أي محطة، ويبدو أن هذا الفلم بعد إنتاجه سينافس في مهرجانات الأفلام العالمية، وربما يحصل على جائزة الأوسكار في ضرب أقبح شخصية عرفها التاريخ الحديث.

واشتهر المزروعي بتطاوله على العديد من الرموز الخليجية في تغريداته، دون أن يجد من يردعه، حيث تبين أن النظام الإماراتي هو من يدعمه ويحميه من أية عقوبة ويحركه هو وأمثاله للتطاول والإساءة للمعارضين بأساليب حقيرة تتناول الأعراض والأنساب.

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