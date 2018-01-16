فرصة عمل في الإمارات: فلم وثائقي عن الجزمة (الكندرة) على رأس المزروعي بـ 10 آلاف دولار

الدبور – مع تدهور الوضع الإقتصادي في كل العالم وخصوصا السعودية والإمارات بعد دفع الجزية لترامب، ومع إرتفاع أسعار بعض السلع في الأردن، تدخل قطر على الموضوع لتحل بعض الأزمات بعرض فرصة عمل رائعه وليوم واحد في الإمارات.

العمل عبارة عن تصوير فلم وثائقي يشرح فيه شعور حمد المزروعي المقرب من محمد بن زايد ومثله الأعلى، عندما يتلقى جزمة على رأسه، يعني كندرة بالأردني، وأخذ منه كلمة ما شعورك الآن، وشرط الجزمة تكون على غفلة ولا يزيد مدة الفلم عن دقيقة لأن صورة المزروعي تروع الأطفال وتتسبب في تلوع معدي لأي إنسان.

فقد أعلنت الإعلامية القطرية إلهام الكواري، عن مكافأة قدرها 10 آلاف دولار لمن يستطيع ضرب المغرد الإماراتي “البذيء” حمد المزروعي المقرب من ولي عهد أبو ظبي بـ”الجزمة” وتوثيق ذلك بالفيديو.

وتعمد “المزروعي” على ما يبدو بأوامر من سيده محمد بن زايد، الإساءة اللا أخلاقية ضد الشيخة موزة والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وكذلك هجومه على قطر وقياداتها بأسلوب حقير وصل إلى السب والطعن في الأعراض بأسلوب يظهر مدى الفجر في الخصومة ويكشف حقيقة النظام الإماراتي وأذرعه الخبيثة.

ودونت “الكواري” في تغريدة لها بتويتر لسعها مراسل الدبور وبعدها إختفى، كرد فعل على تطاول “المزروعي” ما نصه:”مكافأة : أنا “إلهام الكواري” من سكان الدوحة أعلن عن مكافأة لمن يقوم بضرب “حمد المزروعي” بالجزمة و توثيق المقطع بالفيديو له 10000 دولار أمريكي”

وتابعت “ما يهم يكون مواطن أو مقيم و تسليم المكافأة فى الزمان و المكان الذى يريده الفائز بهذه المكافأة”

ولاقت تغريدة الإعلامية القطرية تفاعلا واسعا من قبل النشطاء، الذين هاجموا “المزروعي” وتمنوا جميعهم أن يتمكن أحد من القيام بضرب “صبي ابن زايد”

وعرض مغرد آخر مبلغ إضافي إذا حصل على حقوق بث الفلم قبل أي محطة، ويبدو أن هذا الفلم بعد إنتاجه سينافس في مهرجانات الأفلام العالمية، وربما يحصل على جائزة الأوسكار في ضرب أقبح شخصية عرفها التاريخ الحديث.