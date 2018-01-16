الدبور – شن الإعلامي والصحفي الكويتي ورئيس تحرير شبكة “دروازة نيوز”، صلاح العلاج هجوما شديد اللهجة على المغرد الإماراتي حمد المزروعي وعائلته وكل من يؤيده ولا يوقفه عند حده بعد تطاوله الصريح على الأعراض وإساءته اللا أخلاقية ضد الشيخة موزة والدة أمير قطرالشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال “العلاج” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” معلقا على دناءة أخلاق “المزروعي”:”والله اني ما اشره المزروعي لما يطعن بالشرف و الاعراض فهذي حياته ومجتمعه و” بيئته ” ٰ ولكني اشره على السعودي الذي يفعلها ! السعودي متربي في مجتمع محافظ يعرف المرجلة و مكارم الأخلاق و … ” المروءة ” !.

وأضاف في تغريدة أخرى: “اقسم بالله ” ما فيكم ” …. رجل و ” لو ” كان …. لما سكتوا عنك و انت بهذه السفالة لا بل و تعتبر من ” روسهم ” بعد فتخيل …. البقيه ! لا حيا ولا مستحى ولا مرجلة ولا ” مروءة ” الا شاهت الوجوه”.