معالي المواطن فرصة عمل في السعودية: دورة للرقص الشرقي والعمل مضمون مع فيفي عبده

الدبور – معالي المواطن: من ضمن جهود ولي العهد الملك محمد بن سلمان للقضاء على البطالة وتحرير المرأة السعودية، وبعد السماح لها بقيادة السيارة والذهاب لملاعب كرة القدم لتشجع فريقها المفضل، ولتصل إلى أعلى درجات التحرر وتواكب المرأة في الدول الغربية.

تم الإعلان عن إفتتاح دورة لتعليم الرقص الشرقي، فكيف للمرأة السعودية أن تذهب إلى مدرجات الملاعب وتشجع فريقها بدون الرقص؟

وإيضا الدورات تتيح لفتح مجالات عمل جديدة، وهو ممارسة فن راقي مثل الرقص الشرقي في النوادي الليلية.

فقد تداول ناشطون بتويتر إعلان أثار جدلا واسعا، لما وصف بأنه دورة للرقص الشرقي المعاصر في جدة ستشرف عليها الراقصة المصرية فيفي عبده.

ووفقا للإعلان المتداول الذي لم يتسنى لنا التأكد من صحته، فإن الدورة تبدأ من 17 إلى 25 فبراير المقبل مقابل رسوم بقيمة 3000 ريال.

إستضافة رمز القذارة والخلاعة والفجور

"فيفي عبده " لكي تعلم بنات المجتمع الرقص والسقوط في وحل الرذيلة ولا غرابة فهذا زمن الترفيه المحرم وعهد محاربة الله بالمعاصي وحرب الفضيلة ونشر الرذيلة والفقر . pic.twitter.com/2cAZ0BAWWj — عزيز قوم💥 (@3ziz36) January 16, 2018

كما يظهر ببيانات الإعلان أن الاشتراك متاح للرجال والنساء على حد سواء.

ولم تشير أية وسيلة إعلام سعودية إلى مثل هذا الخبر، كما لم يصدر أي تصريحات رسمية عنه من هيئة الترفيه في المملكة.

وأثار هذا الإعلان ضجة وجدل واسع بمواقع التواصل، خاصة بين النشطاء السعوديين الذين استنكروا مثل هذا الأمر.

#معالي_المواطن معالي المواطن العاطل سجل مع فيفي عبده 💃🏼 قال رؤيه 🙂 pic.twitter.com/WLvAjC7jj1 — Είμαι Λίμνη (@i_thvi) January 16, 2018

كما أشار آخرون إلى استحالة صحة هذا الإعلان مؤكدين أنه “مفبرك” ووصفوه بأنه محاولة رخيصة لتشويه صورة المملكة.

واتخذ فريق ثالث من هذا الإعلان فرصة للتندر والسخرية غير مبالين بصحته من عدمه.