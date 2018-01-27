الدبور – تتواصل الهجمة الموسعة على دولة تركيا التي توزعت بين الشاشات السعودية والإماراتية والمصرية لتشويه تاريخ الدولة العثمانية عبر إختلاق الأكاذيب وزرع الفتنة بين الأتراك والعرب .
وخصصت القنوات السعودية الفضائية حلقات خاصة عبر برامج متنوعة، لمهاجمة تركيا ورئيسها أردوغان وتأجيج العلاقات التركية العربية من خلال تغيير الحقائق التاريخية المرتبطة بفترة حكم الدولة العثمانية .
العميد السعودي حسن الشهري وصف الدولة العثمانية بـ”الاستعمارية”، واتهمها بأنها سلمت فلسطين لليهود “نكاية للعرب”، على حد زعمه.
وأضاف الشهري:” الدولة العثمانية لم تكن دولة خلافة بل كانت دولة استعمار”.
وقبل نحو شهر، أعاد وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد نشر تغريد اتهمت فخري باشا – قائد عثماني – بارتكاب مجازر بحق أهل المدينة المنورة خلال فترة حكمه للمنطقة، ما دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للرد عليه قائلاً:” أين كان جدك حين كان فخر الدين باشا يدافع عن المدينة المنورة؟”.
تعليق واحد علي “شاهد هذا المحلل السياسي السعودي على مسؤوليتك الشخصية”
آل سعود هم من سلم فلسطين لليهود والحركة الصهيونية وصفقة العصر الي يتبناها ابن سلمان ماثلة للعيان وتكملة أو تتويج للدور الخياني لآل سعود … نقول لآل سعود وأبواقهم المأجورة