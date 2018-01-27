شاهد هذا المحلل السياسي السعودي على مسؤوليتك الشخصية

الدبور – تتواصل الهجمة الموسعة على دولة تركيا التي توزعت بين الشاشات السعودية والإماراتية والمصرية لتشويه تاريخ الدولة العثمانية عبر إختلاق الأكاذيب وزرع الفتنة بين الأتراك والعرب .

وخصصت القنوات السعودية الفضائية حلقات خاصة عبر برامج متنوعة، لمهاجمة تركيا ورئيسها أردوغان وتأجيج العلاقات التركية العربية من خلال تغيير الحقائق التاريخية المرتبطة بفترة حكم الدولة العثمانية .

العميد السعودي حسن الشهري وصف الدولة العثمانية بـ”الاستعمارية”، واتهمها بأنها سلمت فلسطين لليهود “نكاية للعرب”، على حد زعمه.