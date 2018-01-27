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شاهد هذا المحلل السياسي السعودي على مسؤوليتك الشخصية

الكاتب : وطن الدبور 27 يناير، 2018 تعليق واحد

الدبور – تتواصل الهجمة الموسعة على دولة التي توزعت بين الشاشات والإماراتية والمصرية لتشويه تاريخ عبر إختلاق الأكاذيب وزرع الفتنة بين الأتراك والعرب .

وخصصت القنوات السعودية الفضائية حلقات خاصة عبر برامج متنوعة، لمهاجمة تركيا ورئيسها أردوغان وتأجيج العلاقات التركية العربية من خلال تغيير الحقائق التاريخية المرتبطة بفترة حكم الدولة العثمانية .

العميد السعودي وصف الدولة العثمانية بـ”الاستعمارية”، واتهمها بأنها سلمت لليهود “نكاية للعرب”، على حد زعمه.

وأضاف الشهري:” الدولة العثمانية لم تكن دولة خلافة بل كانت دولة استعمار”.

 

وقبل نحو شهر، أعاد وزير خارجية عبد الله بن زايد نشر تغريد اتهمت فخري باشا – قائد عثماني – بارتكاب مجازر بحق أهل المدينة المنورة خلال فترة حكمه للمنطقة، ما دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للرد عليه قائلاً:” أين كان جدك حين كان فخر الدين باشا يدافع عن المدينة المنورة؟”.


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تعليق واحد علي “شاهد هذا المحلل السياسي السعودي على مسؤوليتك الشخصية”

  1. يقول محمد حجازي:
    28 يناير، 2018 الساعة 5:43 م

    آل سعود هم من سلم فلسطين لليهود والحركة الصهيونية وصفقة العصر الي يتبناها ابن سلمان ماثلة للعيان وتكملة أو تتويج للدور الخياني لآل سعود … نقول لآل سعود وأبواقهم المأجورة

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شاهد هذا المحلل السياسي السعودي على مسؤوليتك الشخصية

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