الدبور – حركة فتح العريقة والتي ضمت كبار المناضلين على عبر العصور، والتي قدمت الشهيد تلو الشهيد في طريق تحرير فلسطين، تحولت إلى حركة تأكل أبناءها بمناسبة وبدون مناسبة.

وبات أبناء الحركة شعارهم اللهم نفسي والراتب، فكم من ملف أغلق وكم من قائد أغتيل وسجن وعذب إما في سجون الإحتلال أو سجون السلطة نفسها.

فلا عجب إذا كان رأس هذه الحركة الشهيد ياسر عرفات حتى هذه اللحظة لم يتم إغلاق ملفه ومحاسبة من شارك في قتله.

وأخر هذه الأحداث هو مرافق الشهيد أبو عمار محمد الداية الذي أعتقل منذ العام الماضي فقط لأنه صرح على وسائل التواصل الإجتماعي بما لا يعجب قياجة السلطة الفلسطينية.

وقد طالبت عائلة العميد محمد الداية مرافق الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الإفراج الفوري عن نجلهم، بعد التدهور الحاد بحالته الصحية.

وفي بيان نقلته وسائل إعلام فلسطينية عن عائلة “الداية”، طالبت العائلة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بالإفراج الفوري عن العميد محمد يوسف الداية، الذي وصفه البيان بـ”ابن الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات وابن الشهيد القائد الذي ضحى من اجل ياسر عرفات والذي تم اغتياله في حمام الشط في تونس”.

وأكد البيان أن “الداية” معتقل بسجون رام الله بدون أي سبب مقنع.

وتابع البيان “نحمل المسؤولية الكاملة لسيد حسين حسين ولعائلته عن أي مكروه يحصل لابننا محمد في سجون رام الله”، مضيفا “علمٱ بإن المناضل مضرب عن الدواء وهو بحاجة لعلاج فوري”.

وذكر بيان العائلة “كما ونحمل المسؤولية الكاملة لجهاز الاستخبارات العسكرية وكل من تأمر على العميد محمد بالتقارير الگاذبة والكيدية وكما ونطالب السيد الرئيس بإغلاق هذه الملف فورٱ لان وضع ابننا خطير جدا جدا في سجون رام الله العسكري.”