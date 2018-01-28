الدبور – يبدو أن الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي لم يعد يتحمل وقاحة عيال زايد وتدخلهم في الدول العربية وتدميرها داخليا، وتعدي وقاحتهم كل الحدود، حيث شن هجوما واسعا عليهم ووصفهم باوصاف قاسية في حوار له مع مصر العربية.

فقد شن الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، هجوما عنيفا على الإمارات و”عيال زايد” متهما إياهم بأنهم مصدر خراب وتدمير المنطقة برمتها، مشيرا إلى أن الإمارات مولت جميع الثورات المضادة ودمرت الربيع العربي بتوجيهات مباشرة من حلفاء “عيال زايد” في إسرائيل.

وشدد “المرزوقي” في حواره مع “مصر العربية” على أن حكام أبو ظبي ظاهرة ستدرس في العلوم السياسية، واصفا إياهم بمجموعة من الأفراد الذين يريدون لعب دور الدول العظمى ويتصورون إمكانية التحكم بأموالهم في مجريات التاريخ ومصير الشعوب.

وتابع هجومه قائلا: “حدث ولا حرج عن وقاحتهم في التعامل مع الشعوب ومنها تعديهم على كرامة التونسيات. لكنهم اصطدموا بشعب أبي تجنّد وراء نسائه وأجبر هؤلاء الناس على التراجع.”

مؤكدا أنه ستأتي ما وصفه بـ “دروس أخرى ستعيد حكام الإمارات لحجمهم الطبيعي.”

وقال الرئيس التونسي السابق إنه على قناعة تامة، بأن تصفية الربيع العربي خاصة في مصر كان مخطط إسرائيلي بتمويل إماراتي وتنفيذ محلي، متسائلا: كيف نستغرب أن تكون سياسة السيسي غير التي يسير عليها؟.

وعن قرار ترامب الأخير نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، أشار “المرزوقي” إلى أن هذا القرار كان متوقعا في ظلّ انهيار النظام العربي وتفككه بخروج مصر من المعادلة وتدمير سوريا والعراق وانخراط السعودية فيما يسمى صفقة القرن.

وأشار إلى أن هذا القرار ستتلوه خطوات أخرى، منها ضمّ الضفة الغربية والانتهاء من مهزلة وخرافة السلطة الفلسطينية ومشروع الدولتين.