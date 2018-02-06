الدبور – تونس قررت إرسال المؤذنين إلى معاهد الموسيقى للتدريب على تحسين أصواتهم وتحسين نغمات الأذان وتغيرها حسب متطلبات الزمن، وستكون البداية من المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية، ويهدف هذا المشروع إلى تجويد الأذان وتحسين أسلوب المؤذنين في مساجد البلاد.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن وزير الشؤون الدينية، أحمد عظوم، قوله إن “لتونس موروثاً هاماً من المؤذنين والقرّاء، بينهم علي البراق ومحمد البراق وعثمان الأنداري ومحمد مشفر، الذين تربت أجيال من التونسيين على أصواتهم وعلى طريقة تجويدهم للأذان وللقرآن الكريم”، بحيث ستعمل الوزارة على “تدريب جيل جديد من المؤذنين وفق هذا الموروث”.

وأشار الوزير للوكالة إلى أن المؤذنين “كانوا يتعلمون في السابق في معهد الرشيدية طرق النطق التونسي السليم لمخارج الحروف حسب المقامات التونسية”.