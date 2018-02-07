الدبور – مسؤول إيراني صرح وقال أن تدمير “إسرائيل” لو أردنا لن يحتاج منا أكثر من ٧ دقائق فقط، هذا طبعا في حال هاجمت أمريكا إيران أو وجهت أي ضربة لها.

حيث قال موجتبى زونور المستشار السابق لقائد ما تسمى بالثورة الايرانية والعضو السابق في قوات الحرس الثوري إن إيران لا تحتاج أكثر من 7 دقائق لتقصف إسرائيل، وأن إيران لديها إذن إلهي لفعل ذلك.

وأضاف المسؤول الإيراني- حسب ما ذكر موقع وورلد إسرائيل نيوز- إن إيران سترد في الحال بضرب إسرائيل، إذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية بأي عمل عسكري ضدها.

وأكد الموقع الاسرائيلي أن إيران تعد قواتها للحرب، وأنها حققت تقدمًا كبيرًا في أنظمة صواريخها البالستية.

وأضاف: “إذا بدأت الولايات المتحدة هجومًا على إيران، فسيكون الرد بالهجوم على تل أبيب”، مشيرًا إلى أن الأمر لا يحتاج أكثر من 7 دقائق لضرب تل أبيب بالصواريخ.

مراسل الدبور قدم للمسؤول الإيراني هدية من الشعب الفلسطيني تقدر بخمس ساعات إضافية ل السبع دقائق حتى يدمرها على مهله ولا يستعجل.، لأنه إذا أردت أن تصدر الأمر حتى يصل وتولع الصاروخ تحتاج إلى أكثر من ٧ دقائق، ويمكن الصاروخ يحتاج للبنزين، تحتاج وقت لتذهب به إلى محطة الوقود وتعبيه، الآن إيران لديها خمس ساعات وسبع دقائق لتدمير إسرائيل….

ولفت الموقع إلى أن “زنور” صرّح في 2015 بأن إيران لديها إذن إلهي بتدمير إسرائيل، مشيرًا إلى أنه حتى لو تخلت إيران عن برنامجها النووي، فإن ذلك لن يضعف قدرتها على اتخاذ قرار بتدمير إسرائيل، مؤكدًا على أنه حتى لو حاولت أمريكا تنفيذ هجوم محدود على إيران، فإن قاعدتها العسكرية البحرية سيطالها هجوم آخر يدمرها بصورة كاملة.

وأكد “زنور” على أن مدى الصواريخ الإيرانية يصل إلى مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وإلى القواعد الأمريكية في المحيط الهادئ، إضافة إلى إسرائيل، وأنها جميعًا ستكون أهدافًا للصواريخ الإيرانية إذا ارتكبت أمريكا خطأً بمهاجمة إيران.