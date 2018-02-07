الدبور – موقع العربية نشر تكذيب لخبر نشره الدبور وعدة مواقع أخرى وصفها الموقع بالقطرية، فكل موقع يكتب عن هبل السعودية هو قطري حتى لو كان موقع نيويورك تايمز العريق، الذي أيضا تم إتهامه إنه تابع لقطر..

الدبور نشر خبر عن تهديد بن سلمان للحريري ولبنان لتقارب الحريري من تركيا، العدو الأساسي بعد قطر للسعودية.

الخبر الذي نشره الدبور كان نقلا عن رجل بن سلمان، ونشر في موقع إيلاف المعروف بقربه من بن سلمان ولا ينطق عن نفسه إلا بإذن من رجال بن سلمان.

إقرأ الخبر هنا: السعودية تهدد لبنان علنا بعد موقف الحريري الأخير، ما الذي أزعج بن سلمان؟

وقال موقع العربيه على موقعه في الصفحة الأولى ما نصه:

“بالإشارة إلى ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية، وروجت له الصحف القطرية، وما نسبته لمصدر سعودي حول انزعاج المملكة من زيارة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري إلى تركيا، أوضح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أنه لا صحة لهذه الأخبار جملةً وتفصيلاً، وأنه لم يصدر عن أي مصدر سعودي أي تصريحات في هذا الشأن.”

صورة عن نفي موقع العربية، لأن جماعة السعودية كل يوم بحال وينفون ما نفوه واكدوه، الدبور بلش يخربط: