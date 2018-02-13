الدبور – مستشارة ترامب السابقة تحذر من الساعين لإقالة ترامب، لإنه في حالة إقالته سيستلم نائبه مايك بنس الذي هو أشد منه تعصبا وجنونا.

و قالت نجمة تلفزيون الواقع أوماروسا مانيغولت، إن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي هو في الحقيقة أسوأ من ترامب نفسه، وأنه يعتقد أن المسيح يكلمه!

وأوماروسا (المناصرة السابقة لترامب) التي كانت قد أعلنت، في وقت سابق، خلال مشاركتها في البرنامج الواقعي “Big Brother”، أنها لن تصوت لصالح دونالد ترامب مرة أخرى، أضافت هذه المرة وخلال حلقة ليلة الإثنين أن إدارة مايك بنس ستكون في الواقع أسوأ من إدارة ترامب!

وقالت “إذا كنتم تعتقدون أن ترامب هو الأسوأ، فعليكم أن تعرفوا أن من يجب أن تقلقوا إزاءه هو نائبه بنس″. وتابعت “لذلك كل من يرغب في إقالة ترامب، عليه إعادة النظر. إذ إننا في حال وأصبح بنس رئيسا.. سنتوسل لعودة أيام ترامب مرة أخرى”.

وأوضحت أوماروسا سبب ذلك قائلة “إنه متعصب!”. وتابعت “أنا مسيحية وأحب يسوع، ولكن بنس كان يقول إن المسيح يخبره بأشياء ليقولها. كنت أتحدث لنفسي قائلة: لا، هذا غير صحيح. المسيح لا يفعل ذلك”.

وكانت أوماروسا مانيغولت، أبرز مستشارة من أصول أفريقية في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد غادرت منصبها في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، كما أنها كانت عضوا نشطا في حملته خلال الانتخابات الرئاسية 2016. وقد تعرفت إلى ترامب خلال مشاركتها في برنامج “ذي أبرانتيس″.

ومعروف عن بنس مواقفه المتطرفة النابعة من رسالته المسيحية الأصولية، والتي لم تؤد إلى استبعاد الولايات المتحدة من دورها كوسيط للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين فحسب، بل خلقت حاله من عدم الاستقرار في المنطقة، ولا سيما بعد الإعلان الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في 6 ديسبمر الماضي، ونقل سفارة واشنطن إليها من تل أبيب.

وقد زار بنس إسرائيل، الشهر الماضي، وألقى خطابه الصهيوني في الكنيست.