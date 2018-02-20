الدبور – حكم القضاء الأمريكي الثلاثاء على رجل من اوكلاهوما بالسجن مدى الحياة من دون امكان الخروج المبكر بعد ادانته بالقتل العمد بحق جاره المتحدر من أصل لبناني.

وكان ستانلي ميجورز ادين في مطلع الشهر الحالي بالقتل العمد بعد أن أطلق النار على جاره في تولسا بسبب كرهه للاصل اللبناني لجاره.

وقُتل خالد جبارة (37عاما) أمام منزل أسرته في اب/ اغسطس 2016 بعد دقائق فقط على ابلاغه الشرطة بأن جاره يهدده بمسدس.

وقال الادعاء إن ميجورز كان ضايق اسرة جبارة على مدى سنوات ونعت افرادها “بالعرب واللبنانيين القذرين”.

ويتحدر جبارة من عائلة مسيحية هاجرت من لبنان قبل عقود هربا من الحرب الاهلية.

وقال الدفاع ان ميجورز مريض عقليا ومثلي ويخشى أن يتعرض له المسلمون بالأذى بسبب ميوله الجنسية. الا ان الادعاء طالب القاضي بعدم ابداء أي رحمة لان ميجورز لم يظهر أي ندم على أفعاله.

وقال محامي ميجورز انه يعتزم الطعن في الحكم.