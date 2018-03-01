الدبور – الرئيس المصري المستقيل من نفسه والمخلوع من الشعب حسني مبارك، نفى الأخبار التي إنتشرت خلال الأيام الماضية عن وفاته.

وجاء رد الرئيس حسني مبارك عبر حساب مواطن كويتي من المعجبين في الرئيس.

فقد نشر المواطن الكويتي يزيد مشعل السعيد عبر حسابه بموقع الصور العالمي “انستجرام” صورة تجمعه مع الرئيس المخلوع في منزله بالقاهرة، فند خلالها صحة الادعاءات حول وفاته.

ووفقا للصورة المنشورة التي رصدتها “وطن”، فقد والتي تعود ليوم أمس الأربعاء مرتديا زيا رسميا في حين ظهرت عليه علامات التعب.

وكأن لسان حال الرئيس حسني مبارك يقول مش عاوز أموت الآن، حتى أشوف الإزدهار والعز والديمقراطية والحرية اللي حيعملها الريس الجديد اللي شلتوني علشانه.. طلعتوا وتعبتوا أنفسكم وراح شهداء علشان هذا الحال يا شعب مصر؟!