الدبور – محبوب العرب اللاعب الذي ممكن أن تقاطع أعز أصدقائك من أجله، ميسي الأرجنتيني الذي يعشقه الشباب أكثر من أنفسهم، ويعلمون مقاس حذاءه وما يأكل ومتى يذهب للحمام.

هذا اللاعب سيزور فلسطين المحتلة في ضيافة الإحتلال الصهيوني وهي ليست الزيارة الأولى كما ذكر موقع إسرائيل بالعربية، الموقع الذي ينشر عادة أخبار تستفز العرب في اللغة العربية.

ميسي أو الكيان المحتل لا يعلم الدبور من منهم إختار التوقيت، فهو سيكون في التاسع من شهر يونيو القادم أي قبل بداية مباريات كأس العالم، والذي أيضا يصادف ذكرى النكسة وإحتلال ما تبقى من فلسطين عام ١٩٦٧ وضياع القدس.

وذكرت صفحة الإحتلال الناطقة بالعربية (شغل مقاهرة) ما نصه: “تم الإتفاق على استضافة الفريق الأرجنتيني ونجم كرة القدم ميسي في اسرائيل في مباراة ودية في التاسع من حزيران يونيو قبل توجهه الى روسيا لخوض مباراة المونديال 2018. وجاءت هذه الدعوة بدعم من وزيرة الثقافة ميري ريغيف بمناسبة احتفال إسرائيل هذا العام بعيد ميلادها السبعين. كما وعدت ان اسعار التذاكر ستكون معقولة.