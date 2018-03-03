الدبور – طفح الكيل مع رجل أعمال عربي في ولاية كالفورنيا، وقرر أن يشد الرحال إلى دولة عربية بعيدا عن أمريكا والحلم الأمريكي المزيف.

حيث تبرع خالد ألتركيت، وهو مالك مقهى في سان خوسيه بكاليفورنيا ويعمل به ٦ موظفين، ببقايا الطعام في منزله إلى جمعياتٍ خيرية كاثوليكية، قبل أن يستقل طائرةً متجهة إلى الكويت برفقة زوجته وأبنائه الأربعة، وذلك بعد عجزه عن تمديد تأشيرة الاستثمار الخاصة به.

وصرَّح لصحيفة The Mercury News الأميركية قائلاً: “سأُغلق مشروعي، وأنسى الولايات المتحدة. سأجد دولة أخرى تتقبل استثماراتي أكثر وترغب فيها، فهذا المكان لا يريدنا”.

تحصل ألتركيت في البداية على تأشيرة استثمار من نوع L-1 كي يعمل على مشروعه التجاري، وهي تأشيرة تسمح له بالإقامة لمدة عام. لكنَّ مسؤولي الهجرة رفضوا تجديد تأشيرته عندما قدَّم طلباً في أكتوبر/تشرين الأول، متعذرين بإخفاقه في إثبات أنَّه مديرٌ لمشروع أو مديرٌ تنفيذي.

وقال ستيفين ريزنيك محامي ألتركيت للصحيفة: “نقوم في العادة بتمديد التأشيرات بسهولة شديدة. ليست لدينا مشكلات مع تمديد التأشيرات. لكن فجأة، بدأ المحامون يتصلون بي ويسألون: ‘ما الذي يحدث؟’، فالجميع يتلقى هذه القرارات المجنونة، ولا يعرفون ماذا يفعلون” .

وأضاف: “وتتساءل كيف يمكن أن يحدث هذا؟ إذا كانت حالة خالد ليست جيدةً كفاية، فمن سيبقى؟”.

وبينما كان ألتركيت يحاول استئناف القرار، حصل على تأشيرة سياحية لمدة 6 أشهر، لكنَّ العائلة قررت المغادرة بعد ادعائه بأنَّ المسؤولين قلصوا مدة التأشيرة من 6 أشهر إلى شهرٍ واحد، بدون أي إشارة إلى احتمالية نجاح محاولة الاستئناف.

وأضاف ريزنيك: “تخيل أي إحباطٍ هذا. في البداية نقبلك، وتنفق كل نقودك، ثم نرفضك ونعطيك شهراً لتبيع جميع ممتلكاتك”.