الدبور – شيطان العرب محمد بن زايد في فضيحة جديدة تضاف له الذي يستمر في تدخلاته في جميع الخراب في العالم، وهذه المرة تدخلاته في سير مجرى الإنتخابات الأمريكية.

فقد ذكرت تقارير أن روبرت مولر، المستشار الخاص الأمريكي الذي يحقق في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016 بدأ في التحقيق مع رجل أعمال أمريكي من أصل لبناني يعمل مستشاراً لدى الإمارات العربية المتحدة.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز السبت أن المحققين قاموا باستجواب جورج نادر خلال الأسابيع الماضية على خلفية محاولات محتملة من قبل الإماراتيين لشراء نفوذ سياسي على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من التحقيقات القول إن المحققين مهتمون بمعرفة ما إذا كان الإماراتيون قد وجهوا أموالاً لدعم ترامب في حملته الانتخابية وما إذا كان لنادر أي دور في صنع القرار في البيت الأبيض.

ولم يتضح كيفية ارتباط هذا الخط من التحقيقات بالتركيز الرئيسي لمولر بشأن أي تواطؤ محتمل بين موسكو وحملة ترامب.

ولكن ترامب دعم المقاطعة التي تقودها الإمارات والسعودية لقطر، على الرغم من أن الدوحة تستضيف قاعدة أمريكية كبيرة، وبالرغم من أن ذلك يجعله مخالفاً لعشرات السنين من السياسة الخارجية الأمريكية.

وكان مولر قد وجه اتهامات الشهر الماضي لـ 13 روسي على خلفية التدخل في انتخابات 2016، كما اتهم بول مانافورت المدير السابق لحملة ترامب بارتكاب جرائم مالية لا صله لها بالانتخابات.