الدبور – كاظم الساهر وزواجه أو خطبته هذا الخبر شغل نصف العالم العربي، فهو الخبر الأكثر بحثا في محركات البحث فور خروج خبر زواجه من فتاة تونسية، ووقتها توقع مراسل الدبور لشؤون المراهقين إنتحار فتيات في مختلف بلدان الوطن العربي، فكل فتاة كان حلمها الإرتباط في كاظم الساهر، ظنا منها أنه في كل صباح سيقول لها هل تعلمين إنك أجمل نساء العالم، أو زيديني عشقا.

و من واشنطن، علّق الفنان العراقي كاظم الساهر، على أنباء ارتباطه بفتاةٍ تونسية، تُدعى “سارة مقني”، لينهي حالة الجدال والرسائل والأخبار التي ضجت بها معظم المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية.

وقال الفنان العراقي من على مسرح حفلته “الجمعة” في واشنطن ضمن جولته الأميركية: “بعدني ما اتزوجت، بس لبستها خاتم خطوبة”.

وأكّد أنه وعد جمهوره بأنه عندما سيتزوج سيعلن الأمر. بمعنى خلص فضحتونا كلها خطبة، يعني في إحتمال لفسخها، يعني هناك أمل للفتيات.

وأضاف “القيصر”: “لجمهوري الذي يراسلني ويسأله حول هذا الموضوع، لا يزعل مني، لأنّي حتى الآن لم أتزوج”.

وذكرت تقارير إعلامية، أن سارة مقني ثلاثينية من مدينة صفاقس التونسية، وتعرفت على الساهر خلال مشاركتها بأحد مواسم برنامج “ذا فويس”، رغم أنها لم تظهر في البرنامج بشكل لافت.