الدبور – الفضائح تلاحق شيطان العرب محمد بن زايد وتدخلاته في شؤون مختلف الدول، والمؤامرات التي يقوم بها في كل مكان حتى وصلت إلى الولايات المتحدة.
وفيما يبدو أن هذا الشيطان لا يعلم خطورة ألاعيبه القذرة في كل مكان، وأن لعبه مع الكبار سيحرقه، تخرج علينا فضيحة جديدة تكشفها هذه المرة هيئة الإذاعة البريطانية.
فقد كشفت تسريبات لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي“، الإثنين، محاولات رجل أعمال أمريكي مقرب من الإمارات، الضغط على الرئيس دونالد ترمب لإقالة وزير خارجيته ريكس تيلرسون.
جاء ذلك بحسب رسائل بريدية مسربة -حصلت عليها هيئة الإذاعة البريطانية، ذكرت أن هذا الضغط بسبب موقف تيلرسون غير الداعم لأبو ظبي بالأزمة الخليجية مع قطر.
وأفادت إحدى الرسائل البريدية أن رجل الأعمال المقرب من الإمارات، إليوت برويدي، أحد أكبر ممولي ترامب اجتمع مع الأخير، في أكتوبر/تشرين أول 2017، وحاول إقناعه بضرورة إقالة تيلرسون.
ووصف برويدي، في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، تيلرسون بلعبة “برج جيلو” وأنه شخصية “ضعيفة”.
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تعليق واحد علي “الفضائح تلاحق شيطان العرب ابن زايد، و رائحته تفوح كل يوم”
روائحه الكريهة أزكمت أنوف العالم هذا الشيطان القذر يستخدم كل أدوات الشر التي تجمعت لدية للتعدي على مقدرات شعوب وأوطان بأكملها …. فأصبحت المؤامرات والأعمال الشيطانية شغله الشاغل اللأمر الذي جعله يستعين بشياطين الانس والجن فجلبهم الى جواره ليفعلوا له خبرته في الشيطنة والأعمال المخزية … ورغم ذلك فان لكل شيء أجل .