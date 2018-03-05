الدبور – الفضائح تلاحق شيطان العرب محمد بن زايد وتدخلاته في شؤون مختلف الدول، والمؤامرات التي يقوم بها في كل مكان حتى وصلت إلى الولايات المتحدة.

وفيما يبدو أن هذا الشيطان لا يعلم خطورة ألاعيبه القذرة في كل مكان، وأن لعبه مع الكبار سيحرقه، تخرج علينا فضيحة جديدة تكشفها هذه المرة هيئة الإذاعة البريطانية.