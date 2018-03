الدبور – مذيع العربية أو العبرية كما هو متداول بين العرب، أرادت الإنتقام من قناة الجزيرة التي جلطتهم بعرض وثائقي ما خفي أعظم، ففكر وتدبر ثم قرر، أن يقوم بوثائقي بمستوى ما خفي أعظم شوي صعبه.

فقرر المذيع الفذ الإستعانة بطاقم العربية كله وخرج علينا بلقاء مع سلطان بن سحيم يلقنه فيه ماذا يقول.

شاهد بنفسك عزيزي الدبور واحكم.. كيف مات مسموم، يرد نعم، يعني انت تقول انه لم يمت بسكتة قلبية، يرد نعم.

والمفاجأة أنه يملك الدليل على موت والده بالسم، ولكنه لن يظهر الدليل إلا بعد ما يستولي على حكم قطر وتكون قطر بخير وسلام وما في مشاكل.. شاهد واضحك:

Sultan bin Suhaim AlThani accuses the Qatar regime of:

•Poisoning his father

•Malicious threats to nations

•Stripping citizens of their nationality

Hamad and his puppet, Tamim are dictators that will be infamous for their treachery and betrayal…#لقاء_سلطان_بن_سحيم_بالعربيه pic.twitter.com/3VJ68kE3TO

— سعود بن سلمان الدوسري 🇸🇦 (@999saudsalman) March 7, 2018