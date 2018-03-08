الدبور – السيسي يسقط على الأرض مقابل تكبيرات من الشباب الذين أسقطوه أرضا وتصفيق المارة في الشوارع.

وقد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو لعدد من الشباب قاموا بإسقاط لافتة تأييد للرئيس المرشح للأبد عبد الفتاح السيسي.

وعبر مصريون عن استيائهم الشديد من الانتشار المبالغ فيه لصور السيسي التي امتلأت بها شوارع وميادين مصر.

ووصف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المبالغة في تعليق لافتات تأييد للسيسي لولاية رئاسية ثانية بالنفاق الذي فاق كل الحدود، فيما طالب البعض الحكومة المصرية بتوفير تكلفة صور السيسي متسائلين: “نتيجة الانتخابات محسومة فما الداعي من الإنفاق على دعاية بهذا الحجم؟”.

والدبور تسائل هو بعد إقصاء كل المنافسين ووضعهم في السجون مازال السيسي خايف ما ينجح؟!!

شاهد الفيديو: