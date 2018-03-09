الدبور – هل تعلم عزيزي المواطن كم يبلغ راتب الملك سلمان الشهري الرسمي الحكومي؟ هذا طبعا الراتب الرسمي فقط، المسجل في الأوراق الرسمية، هذا ما كشف عنه ديفيد هيرست وليس الدبور.

فقد كشف الكاتب البريطاني المعروف “ديفيد هيرست”، أن راتب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، 3 مليارات ريال، أي ما يعادل 800 مليون دولار شهريا.وفق ما أخبره مصدر مقرب من الديوان الملكي السعودي

وقال “هيرست” في مقالةٍ له عن حالة البذح في السعودية: “لا يظنن أحد أن ثمة خطأ في الكتابة، هو بالفعل كذلك، ثمانمائة مليون دولار في الشهر الواحد”.

وعقد هيرست مقارنة بين مخصصات العاهل السعودي، وراتب كل من رئيسة الحكومة البريطانية والرئيس الأمريكي، حيث قال: “تتلقى رئيسة وزراء بريطانيا راتباًسنوياً قدره 150402 جنيه استرليني، ولا يشمل ذلك قيمة الشقة التي تسكنها في مقر الرئاسة في داوننج ستريت وغير ذلك من مقرات الاقامة الرسمية”.

أما في الولايات المتحدة الأمريكية فيتقاضى ترامب راتباً قدره 400 ألف دولار سنوياً إضافة الى بعض البدلات الأخرى. أما الملك السعودي فيدفع لنفسه راتباً شهرياً يُعادل ألفي ضعف ما يتقاضاه الرئيس الأمريكي في سنة كاملة.على ذمة ديفيد الله يهديه ويصلح باله.

ويعلق الأخ “هيرست” على ذلك بالقول: “تمثل هذه الحقيقة البسيطة مؤشرا على الورطة التي نضع أنفسنا فيها حينما نقيم سياساتنا، ونؤسس صناعاتنا الاستراتيجية ونرسم استراتيجياتنا الإقليمية على رمال العلاقات مع حكام مستبدين مثل هؤلاء”.

وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي تشهد فيه السعودية حملة أمنية واسعة ضد الفساد طالت عدداً كبيراً من الأمراء والمسؤولين وأصحاب الشركات والأثرياء ورجال الأعمال، حيث تم تجريد أعداد كبيرة منهم من أموالهم.

كما تأتي هذه المعلومات بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الى بريطانيا وسط احتجاجات واسعة بسبب الحرب السعودية على اليمن، وبسبب انتهاكات حقوق الانسان في المملكة.