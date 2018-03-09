الدبور – برهامي صاحب أكبر ختم على وجهه من أثر النفاق والتطبيل، إستمر في وصلة نفاق على وحدة ونص، حتى يستطيع تحطيم الرقم القياسي في موسوعة جينيس للنفاق.

فقد صرح “برهامي” في مؤتمر لدعم السيسي بأن التصويت له في الانتخابات القادمة هو حماية للدين والإسلام.. حسب وصفه.

وطالب “برهامي” خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري الموسع الذي عقد في المنيا لدعم عبد الفتاح السيسي، أعضاء حزب النور والدعوة السلفية بالخروج والتصويت لـ السيسي، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا: «سيأتي يوم تقولون الله يرحم أيام السيسي، كما قولتموها من قبل على أيام حسني مبارك».

واستكمل نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية وصلة (تطبيله) للسيسي قائلا، إن علينا جميعا الخروج للتصويت في الانتخابات المقبلة لمنح الرئيس الشرعية الدولية، محذرا من أن عدم الخروج سيمنح أعداء الوطن التشكيك في شرعية الرئيس السيسي.