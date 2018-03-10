الدبور – مفيد فوزي المذيع المعروف والكاتب يريد أن يلحس، هو جاي عباله أن يلحس، وعلى الشعب أن يقدم له ما يريد أن يلحسه.. وكل واحد حر بما يلحس..

حيث قال الإعلامي المصري مفيد فوزي، إنه يؤيد رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، لتولي فترة رئاسية ثانية. ولكن ما علاقة حب السيسي في اللحس؟

وأضاف فوزي، خلال حواره مع فضائية “القاهرة والناس”: “مستعد ألحس الأرض اللي هيمشي عليها السيسي، وأبلع الزلط وأطبل، بس ميجيش خيرت الشاطر تاني”.

الدبور الحاقد وجد علاقة طردية بين اللحس والسيسي، فمن يحب السيسي لابد أن يلحس … ومن يلحس ليس بالضرورة إنه يحب السيسي. وإذا كنت تكره خيرت الشاطر مش ضروري تلحس، يمكن الكره بدون لحس.

وتابع فوزي في كلامه: “ولما حد يكلمني من الأمن الوطني لازم أحترمه، أو أي منصب لازم أحترمه، ديني علمني كده”.