الدبور – ترامب الرئيس الأمريكي صرح أمام الحشود التي إجتمعت لحملة انتخابية لمرشح جمهوري للكونغرس في بنسلفانيا، أن الرئيس المكسيكي طلب منه بكل أدب أن يصرح أن المكسيك لن تدفع ثمن هذا الجدار الذي ينوي أن يبنيه على طول خط الحدود مع بلاده.

ولكنه هو من كان وقحا معه بطريقة رده ومعاملته له.

وتطرق ترامب للأمر عندما بدأت الحشود تهتف “شيد هذا الجدار”. وقال ترامب إن بينيانييتو “رجل لطيف حقا” قدم طلبه باحترام.

وأضاف “قال لي “سيدي الرئيس، أريدك أن تقول إن المكسيك لن تدفع تكاليف الجدار”… وأجبته “هل أنت مجنون؟ أنا لن أفعل ذلك”.وكرر وزير الخارجية المكسيكي لويس فيديجاراي تعهد بلاده بعدم دفع تكاليف الجدار في تغريدة على تويتر في وقت متأخرالسبت.

وقال فيديجاراي “في المكالمة يوم 20 فبراير، أكد الرئيس بينيانييتو بقوة ما قاله جميع المكسيكيين دائما: لن ندفع بأي شكل من الأشكال تكاليف جدار على حدودنا”.

ولم يحدد موعد جديد بعد لزيارة بينيا نييتو لواشنطن. وكان غاريد كوشنر زوج ابنة ترامب ومستشاره الرفيع سافر إلى مكسيكو سيتي الأسبوع الماضي في محاولة لتهدئة التوتر.

ومن المقرر أن يزور ترامب نموذجا مبدئيا للجدار الذي يسعى لتشييده في منطقة سان دييجو يوم الثلاثاء.