الدبور – الجيش السعودي المسكين يتكبل الخسائر يوميا في حرب زجهم بها ابن سلمان لتنفيذ مطامع في اليمن بحجة مقاتلة إيران، فهو كما قال شيخ ابن زيدان وسيم يوسف يحاربون إيران في اليمن وكأنهم يحاربون إسرائيل.

فقد بث الإعلام الحربي التابع للحوثيين شريط فيديو عن إقتحام قاعدة عسكرية سعودية في جيزان، وكيف تم تدميرها، وسط تكبيرات الحوثيين.

شاهد الفيديو: