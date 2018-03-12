الدبور – الدب الداشر إشتهر بقراراته التخبطية والمجنونة، كما تعلم من شيطان العرب، فبعد قراره بمنع بث المسلسلات التركية ليعاقب تركيا على طريقته، وعوضها بمسلسلات من البرازيل والمكسيك، بإعتبار البرازيل والمكسيك أقرب للثقافة السعودية والعربية من التركية، وبعد حرمان الشعب من طلة لميس الذي إشتهرت بشكل كبير في السعودية والوطن العربي، ظهرت له لميس السعودية ليعوض الشعب ولو القليل من الحرمان اللميسي.

الممثلة التركية توبا بويوكوستن الشهيرة بلميس، كانت قد غزت قلوب جمهورها في العالم العربي بجمالها وإطلالتها وتمثيلها المحترف، وصار تقليد لبسها وأناقتها شيئاً دارجاً بين المعجبين.

ولكن ما أثار الانتباه هو انتشار صور للكاتبة نورة المعيقلي على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تشبه فيها الفنانة توبا وأثارت ضجة كبيرة بسبب الشبه الكبير بينهما.

بديلة لميس أو توبا هي كاتبة سعودية الجنسية تعيش في أميركا، انهالت عليها عروض الإعلانات والأفلام من العديد من الشركات الإنتاجية فقط بسبب الشبه الكبير بينها وبين لميس.

نوره المعيقلي تتابع الفنانين الأتراك وأخبارهم على مواقع التواصل الاجتماعي باستمرار، وتعد من أكبر المعجبين بـتوبا وقد قررت أن تغير شكلها لتصبح شبيهة بنجمتها المفضلة.

قصت شعرها كقصة توبا ووضعت العدسات اللاصقة ذات اللون الأخضر، وساعدتها تفاصيل وجهها التي فيها الكثير من الشبه بتوبا.