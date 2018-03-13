إغلاق ملهى ليلي لأنه قدم عرضا يخدش الحياء في لبنان..ممنوع التمايل

الدبور – أغلقت السلطات اللبنانية ملهى ليلي لأنه قدم عرضا راقصا يخدش الحياء، لا يعلم مراسل الدبور لشؤون الحياء حتى الآن من الذي إنخدش حياءه داخل الملهى الليلي.
وما الذي يتوقعه رواد الملهى الليلي من الرقاصات؟ الإحتشام مثلا؟ وما الذي يتوقعه من يذهب إلى ملهى ليلي أن يشاهد حلقات ذكر مثلا، وهل هناك قوانين معينة لكمية الملابس التي يجب على الراقصات وضعها على أجسامهم خلال الرقص الحلال في الملهى الليلي.
حيث يقول الخبر: أغلقت السلطات اللبنانية ملهى ليليا في بيروت بعد انتشار مقطع مصور لعرض مثير قدمته بعض الراقصات والعارضات نصف العاريات في المكان.
وقال بيان من البلدية، الثلاثاء، إن الملهى الليلي أغلق لأنه بلا ترخيص ويقدم عروضا “تخدش الحياء وتنافي الأخلاق العامة.”
وأكد وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، أنه أمر بإغلاق الملهى لتقديمه “رقصات إباحية.”
وتتميز بيروت بحياة ليلية صاخبة ونشطة، ويجعلها ذلك مختلفة عن معظم المدن العربية التي تعتبر أكثر محافظة.
واعتذر الملهى على “فيسبوك”، وألقى باللوم في الرقصة على العارضات اللاتي جئن من ملهى ليلي في لندن يقدم ألعابا من السيرك.
في النهاية نتمنى أن لا يصل إنفتاح ابن سلمان إلى فتح ملاهي ليلية بضوابط شرعية كما فعل مع حفلات تامر حسني.
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