والله ولعبت يا زهر مع العميل المزدوج أنور مالك

الدبور – والله ولعبت يا زهر مع العميل أنور مالك، وأصبح من رجال الأعمال والإعلام والتلفزيونات، وربما نشاهده غدا في فلم تاريخي طويل بدور أو لهب.

ففي فضيحة جديدة للباحث والحقوقي الجزائري الدكتور أنور مالك، كشف المغرد الشهير “مجتهد” عن قناة مالك الفضائية الجديدة (بتمويل مباشر من السعودية) التي ستنطلق الليلة على قمر النايل سات تحت اسم “ماتيلي” لتلميع ولي العهد السعودي وتنفيذ أجندته بالمنطقة.

وقال “مجتهد” في تغريدة له رصدتها (وطن) عبر حسابه بتويتر والذي يتابعه أكثر من 2 مليون شخص على تويتر:تنطلق الليلة قناة ( ماتيلي ) المملوكة للعميل المخضرم متعدد الولاء أنور مالك”

وتابع مهاجما السياسي الجزائري الذي فاق “دليم” في التطبيل للنظام السعودي:”الإسم الحقيقي نوار المالك جزائري الجنسية دولاري الانتماء التمويل سعودي والبث على قمر نايلسات وهوتبيرد وربما عربسات الهدف خدمة الثورة المضادة وتنفيذ إجندة ابن سلمان في المنطقة”