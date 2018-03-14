الدبور – من الذي أضحك غادة عويس الإعلامية المعروفة في قناة لهذه الدرجة؟

إنه مستشار ، ومن غيره. وكعادتها في قصف جبهات الشياطين حول العالم، وجهت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس صفعة قوية على وجه مستشار ولي عهد أبو ظبي عبد الخالق عبد الله بعد زعمه بأن بلاده الإمارات كان لها دور كبير في إقالة الرئيس الامريكي دونالد ترامب لوزير خارجيته ريكس تيلرسون.

وعلق “عبد الخالق” على إقالة “” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” لسعها الدبور قائلا: ”  التاريخ سيذكر ان دولة خليجية كان لها دور ما في طرد وزير خارجية دولة عظمى وهذا قليل من كثير”.

من جانبها، ردت “عويس” في تدوينة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ساخرة وضاحكة جدا ولاول مره تضحك بهذه القوة على سخافة صدرت من الشياطين أو الذباب، بالقول:” هههههههه نعم تماما مثلما سيذكر التاريخ ان كيم كارداشيان كاتبة وأديبة ورائدة في الشعر والأدب والفلسفة وهذا قليل من كثير”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فجر مفاجأة معلنا عبر “تويتر” إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون، واختار مدير وكالة المخابرات المركزية، مايك بومبيو، خلفاً له. وقد علم ابن زايد بالقرار قبل تيلرسون نفسه في تبجح واضح أن الإمارات هي من كانت وراء إقالته، الامر الذي قد يوقع هذه الإمارة بمشاكل في المستقبل وهي لا تعلم.