الدبور – الدب الداشر في حوار مع شبكة سي بي أس الأمريكية فتح قلبه على الآخر وتكلم بكل صراحه حتى الوقاحة.

وقال ابن سلمان عندما تحدث عن تحصيله ١٠٠ مليار دولار شفطهم من الامراء وتفاخر بالموضوع، سألته المذيعة وماذا عن البذخ في إنفاقك أنت؟ فساد وإلا مش فساد، فقال أنا رجل ثري جدا ولدي مال، (بإعتبار إنه بنى نفسه من الصفر ولم يسرق أموال الشعب(، وأضاف أنا زعيم ولكن ثري لست غاندي ولا مانديلا..

الدب الداشر شبه نفسه بغاندي ولكن غاندي ثري ومبسوط.

وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إنه إذا عاش لخمسين عاما فالمتوقع أن يحكم البلاد، وأضاف “ولن يُوقفني شيء إلا الموت”، وتعهد بأن تطور بلاده قنبلة نووية إذا فعلت إيران ذلك.

وأضاف ولي العهد السعودي أن السلطات ستنشر في أسرع وقت ممكن معلومات عن المعتقلين ليدرك العالم ما تقوم به حكومة السعودية لمحاربة التطرف.

وتابع ابن سلمان “كنا شعبا طبيعيا يتطور كأي دولة حتى أحداث عام 1979 (في إشارة إلى حادث اقتحام الحرم بواسطة جماعة جهيمان العتيبي) حيث أصبحت الممارسات الإسلامية في السعودية قاسية ومتزمتة.

وقال ولي العهد السعودي إنه لا توجد نصوص شرعية تفرض على النساء ارتداء العباءة وغطاء الرأس الأسود. وأشار إلى أن زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن أحدث شرخا بين الشرق الأوسط والغرب.

من جهة أخرى، اتهم ولي العهد السعودي إيران باستخدام أراضي اليمن لإطلاق صواريخ على العاصمة السعودية الرياض، مشددا على أنه “لو طورت إيران قنبلة نووية فسنحذو حذوها في أسرع وقت”.

وأضاف ابن سلمان أن “إيران ليست منافسة لنا، فجيشها ليس ضمن أكبر 5 جيوش بالعالم الإسلامي، كما أن اقتصادنا أكبر من اقتصادها”. وأعرب عن أمله أن “تتوقف المليشيات في اليمن عن استخدام الجانب الإنساني لاستعطاف العالم”، على حد قوله.

وتعهد ولي العهد السعودي بأنه سيتم “اجتثاث عناصر الإخوان المسلمين من مدارسنا في وقت قصير”. وقال ابن سلمان إنه يؤمن بفكرة حقوق الإنسان، لكنه أضاف أن “معاييرها لدينا تختلف عن الأميركية”.