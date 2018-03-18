الدبور – بتوجيهات وبأمر من ولي العهد السعودي الملك ابن سلمان، قررت إدارة قنوات MBC التي إستولى بن سلمان على ٦٠٪ من أسهمها بالسرقة والبلطجة، أن تكون جميع الجوائز التي تقدم في برامج المسابقات التي تقوم بها القناة خاصة للسعوديين فقط، ويجب مراعاة الحالات الخاصة جدا والمحتاجة.

وقد أثار برنامج الجدار في آخر حلقة بثت منه الجدال الواسع في وسائل التواصل الإجتماعي، وكيف هذه العائلة السعودية ربحت ما يقارب المليون ريال سعودي بطريق سهلة جدا، بينما خسر كل من شارك قبلهم أو ربحوا القليل فقط.

وقدا جاوب الزوج السعودي الذي عادة ما يدخل غرفة معزولة عن كل الإسإلة، وطبعا بمحاسن الصدف كل الكور التي تربح نزلت على أرقام كبيرة وهي الكور الخضراء، وأما الكور الحمراء فنزلت على فئة الريال وهي الكور التي تخسر.. وكله بالصدفة سبحان الله.

ويذكر أن بن سلمان يتدخل بكل تفاصيل ما تبثه القناة، وقد منع بث المسلسلات التركية من جميع القنوات، وعوضها بمسلسلات من المكسيك والبرازيل، بإعتبارها أقرب للدين الإسلامي الجديد الذي يتبعه آل سلمان في المملكة السلمانية الجديدة. وليعاقب تركيا التي يراها عدو له لأنها وقفت مع عدوه الأرلي قطر.

إقرأ أيضا: بن سلمان يكشف عن خطته الجديدة لمعاقبة وحصار تركيا بعد حصار قطر

تركيا لقناة MBC طز فيكم.. سنفتح فضائية لبث المسلسلات التركية المدبلجة إلى العالم العربي