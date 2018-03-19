الدبور – الشاذ جنسيا والمتهم بالتحرش بالأطفال اللبناني الأمريكي الذي يتعرض للتحقيق حاليا في أمريكا جورج نادر كان قد عقد قمة سرية على متن يخت خاص لقادة ٥ دول عربية للتخطيط لإنشاء حلف جديد لتكوين مجلس يلغي مجلس التعاون الخليجي وأيضا الجامعة العربية، ويكون الحليف القوي لأمريكا وإسرائيل في المنطقة.

حيث كشف موقع ميدل إيست آي البريطاني أنَّ جورج نادر، رجل الأعمال اللبناني الأميركي، والشخص المُدان بالاعتداء الجنسي على الأطفال الذي يتعاون مع المحقق الخاص روبرت مولر في تحقيقه حول ممولي حملة دونالد ترامب، قد نظَّم قمة سرية للزعماء العرب على يخت في البحر الأحمر أواخر عام 2015.

واقترح نادر حينئذٍ على القادة الذين اجتمعوا على متن اليخت أنَّ عليهم إنشاء مجموعة إقليمية نخبوية مكونة من 6 دول، التي من شأنها أن تحل محل مجلس التعاون الخليجي (GCC) وجامعة الدول العربية التي تلفظ أنفاسها.

وقال نادر إنَّ هذه المجموعة من الدول يمكن أن تصبح قوية في المنطقة بما يسمح “للحكومة الأميركية بالاعتماد عليها” لمواجهة نفوذ تركيا وإيران، وفقاً لمصدرين اطلعا على الاجتماع.

جمع نادر محمد بن سلمان الذي كان آنذاك ولي ولي العهد في السعودية، ومحمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، وعبدالفتاح السيسي الرئيس المصري، والأمير سلمان ولي عهد البحرين، والملك عبدالله ملك الأردن، على متن اليخت.

كان من المخطط أن تشكّل دولهم، بالإضافة إلى ليبيا التي لم تكن ممثلة في القمة السرية، النواة المؤيدة للولايات المتحدة والدول الموالية لإسرائيل.

وأخبر نادر الزعماء بأنه “إذا وافقتم على ذلك، فسأحاول أنا الضغط على واشنطن”، وذلك بحسب ما ذكره مصدران اطلعا على الاجتماع لميدل إيست آي. وأضاف المصدران أن أولئك الذين حضروا قد أعجبوا بالفكرة.

ويذكر موقع ميدل إيست آي أيضاً أنَّ نادر كان قد أجرى اتصالات متكررة في العامين الماضيين مع الحرس الثوري الإيراني، وذلك حول مشروع قانون في الكونغرس الأميركي يعد بمجموعة جديدة من العقوبات ويعرقل دخول طهران إلى منظمة التجارة العالمية.