الدبور – يبدو ان الحرب بين شيوخ آل سعود قد خرجت إلى العلن في ظل التوجه العلماني لولي العهد محمد بن سلمان، حيث كذب إمام الحرم المكي السابق الشيخ عادل الكلباني عضو هيئة كبار العلماء صالح الفوزان، بعد تداول فتوى لـ”الفوزان” يحرم فيها سماع الأغاني والموسيقى.

وأشار أحد المغردين على موقع التدوين المصغر “تويتر” لفتوى “الفوزان” حول سماع الموسيقى معتمدا فيها على حديث للرسول عليه السلام قال فيه: “من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك يوم القيامة”.

ليرد عليه “الكلباني” مكذبا الحديث قائلا: ” للعلم فقط هذا حديث موضوع ، يعني كذب على رسول الله ﷺ”.