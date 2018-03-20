الدبور – الدب الداشر يعلن بيع السعودية وما فيها من أموال وشعب وشجر وحجر لترامب وهو يضحك كالأبله لا يدري ما قدمه للرئيس الأمريكي من جزية جديدة ليصل إلى كرسي العرش السعودي المتهاوي.

وكان الرئيس الأمريكي ترامب يشرح لشعبه وإعلامه ما حصل عليه من زيارة ابن سلمان له، والثمن الذي دفعه ليعتلي كرسي الحكم بكل سهولة.

وهو يعد بمليارات الدولارات التي حصل عليها كان ابن سلمان يضحك، وخرجت قهقهته أكثر عندما توقف الرئيس عن العد وقال كل هذه الأرقام بالنسبة لك لا شيء طبعا، وضحك الأبله ظنا منه إنها مديح وهو الذي سرق قوت شعبه وسرق أموال الأمراء ليقدمها لسيده هدية حتى يتفاخر سيده بها أمام شعبه الذي يكرهه.

ولكن كيف للشعب السعودي أن ينظر إلى هذا الفيديو ويقف ساكنا، ولا يخجل من نفسه ومن قيادته التي تحرمه من كل شيئ لترسله إلى سيد البيت الأبيض.

شاهد الفيديو العار وتحسر على أمه كيف ضاع مجدها أمام عتبات البيت الأبيض: