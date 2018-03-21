لعن الله الحالب والمحلوب، ترامب يرفع مقام البقرة الحلوب

الدبور – حال الشعب العربي الآن لعن الله الحالب والمحلوب، فما طالنا من هذا الحلب إلا مزيدا من القمع والفقر والدمار.

مسلسل حلب السعودية مستمر حتى إشعار آخر، فلن يخرج الرئيس الأمريكي من البيت الأبيض وإلا قد قضى على ما يسمى السعودية.

وفي هذا السياق وحتى تعلن المملكة إفلاسها ، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ”الصداقة القوية” بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، خلال لقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأمام الكاميرات تم تبادل المصافحات والابتسامات والكلمات الودية بين ترامب وولي العهد السعودي، وقال ترامب أثناء الاستعداد للغداء في البيت الأبيض: “يشرفني أن أرحب بولي العهد السعودي بيننا”، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف ترامب: “العلاقات (بيننا) هي الآن أقوى من أي وقت مضى. نحن نفهم بعضنا، إن صداقتنا فعلا قوية وعظيمة”.