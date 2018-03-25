الدبور – في مصر وتطبيقا للمثل الدارج، السن اللي بوجعك إخلعه وأرميه، طبق زوج مصري هذا على زوجته فقط لأنه شك في سلوكها، فقط شك.

فقد أصيبت زوجةٌ مصرية، بعد أن ألقاها زوجها من الطابق الثالث، في مدينة البساتين جنوب القاهرة؛ لأنه شك في سلوكها!.

وقد تلقى رئيس مباحث قسم شرطة البساتين بلاغاً من المستشفى يفيد بوصول سيدة مصابة بكسور في معظم أنحاء جسدها، وقد أكدت أن زوجها قام بإلقائها من شرفة المنزل.بحسب وسائل إعلام مصريّة

وبإجراء التحريات اللازمة تم ضبط المتهم وتبين أنه يعمل سائقاً، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب شكه في سلوكها.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وبدأت التحقيقات مع المتهم.