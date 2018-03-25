الدبور – ما هي قصة سروال إيفانكا، يسأل الدبور ويبحث حتى وجد الإجابة والخبر اليقين عن الدبور وليس جهينة، جيهنة أصبحت تابعة للدب الداشر.

ففي أعقاب الإهانة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال استعراضه لصفقات السلاح أثناء اجتماعه به في البيت الأبيض قبل أيام وتأكيده على أن المملكة تمتلك ثروة كبيرة وستعطي الولايات المتحدة جزءا منها، أعاد ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” تداول قصيدة “سروال إيفانكا” للشاعر اليمني الحارث بن الفضل بهدف السخرية من الخضوع اللامتناهي من قبل “ابن سلمان” لـ”ترامب”.

ووفقا لكلمات القصيدة النارية التي سبق وان نظمها الشاعر في أعقاب زيارة “ترامب” ونجلته “إيفانكا” للسعودية في مايو/آيار من العام الماضي للسخرية من كم المليارات التي تحصل عليها “ترامب” من حكام السعودية التي تجاوزت 450 مليار دولار، فقد جاءت كالتالي: