الدبور – ما هي حقيقة وفاة الامير متعب بن عبد الله، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين السعوديين؟

إنتشر هاشتاق وفاة الأمير متعب بن عبد الله خلال الساعات الماضية، وإنتشرت الأخبار عن موته بطريقة مجهولة وغير معلومة، وأنتفض محبيه للإستفسار عن صحته وعن جدية خبر وفاته، وأنتشرت جميع الدبابير تبحث عن الحقيقة، وتبحث عن الأمير، لأن الدبابير لا تثق بالروايات الرسمية.

فقد نشرت بعض المواقع خبر وفاة الأمير، في حين سارعت مواقع سعودية غير رسمية لنفي الخبر، ولم يصدر أي نفي رسمي للخبر سوى من هجمة الذباب الإلكتروني لنفي الخبر.

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ولكن لماذا إنتفض الذباب الإلكتروني وهزه هذا الخبر لهذه الدرجة، لأن ابن سلمان يعلم شعبية الأمير متعب بن عبد الله، وأنه رغم كل ما قام به مازال هناك له أتباع ومحبين.

وطبعا تم إتهام عزمي بشارة بنشر الخبر، حتى خيل للدبابير أن عزمي بشارة جالس لا يملك أي شي ولا يعمل إلا متابعة الذباب الإلكتروني.

وسواء كان الخبر صحيحا أم مجرد إشاعة، فهذا الموت لن يكون إعلانه بسهولة كما يظن البعض، وإن كان مات فعلا فيجب إيجاد قصة ممتعة ومقنعه لموته حتى لا تثير بلبلة ولا زوبعة وإن كانت زوبعة في فنجان، الدب الداشر في غنى عنها وخصوصا انه يجلس على كرسي مازال متخلخل وغير ثابت.