الدبور – ألقت الأجهزة الأمنية الأردنية القبض على ضابط مخابرات عربي كبير يحمل أجندة خارجية لممارسة أنشطة مشبوهة ومثيرة للجدل في الساحة الأردنية، من شأنها إثارة الفتن والخلافات في النسيج الوطني الداخلي .

ويرتبط المخابراتي العربي “الخليجي” بوزير أردني وشخصية برلمانية جدلية على أعلى المستويات, يقدم فيها (الأول) دعم مالي ولوجستي للشخصيتين والحزب الذي ينتمون إليه، وفقاً وفق ما ذكر الصحافي الأردني سامي المعايطة على صفحته الشخصية الفيسبوك.

وبحسب تسريبات النخب العمانية فان عملية إلقاء القبض جاءت عقب رصد تحركات شخص عربي يثار حولها شبهات، تكشفت لاحقاً ارتباطه بجهاز مخابرات بلاده، ولفت الصحفي الاردني إلى ان ابرز مهام رجل المخابرات الخليجي على الساحة المحلية الأردنية تقديم الدعم المالي واللوجستي والتقني لفكر سياسي لحزب جديد وناشئ مرتبط بوزير أردني أسبق واحد الشخصيات النيابية المثيرة للجدل.