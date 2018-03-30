الدبور – ترامب الرئيس الأمريكي الذي تلاحقه الفضائح كل يوم، واشتهر بتصريحاته المثيرة سواء في السياسة أو الفن أو الجنس، وحتى سياسته في حلب الدب الداشر العلنية، فضحته ممثلة أفلام إباحية كانت إتهمته بإقامة علاقة جنسية معها لفترة طويلة.

حيث قالت عارضة “بلاي بوي” السابقة التي تزعم أنها أجرت علاقة غرامية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه شبهها بابنته إيفانكا.

ولأن ترامب رأى في ابنته إنها مغرية وتمنى ممارسة الجنس معها في إحدى اللقاءات التلفزيونية قبل إستلامه الحكم، بحث عن فتاة تبهه ابنته ليحقق رغبته الجنسية المريضة.

جاء كلام كارين ماكدوغال في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأسبوع الماضي، وقالت صحيفة “الإندبندت” إن أحد أكثر العناصر إثارة للقلق في هذه المقابلة، هو ادعاء ماكدوغال تشبيه ترامب لها بإيفانكا.

وخلال مقابلتها مع الصحفي أندرسون كوبر، قالت ماكدوغال أنت تعرف ، “هو فخور جدا بإيفانكا إنها امرأة رائعة، جميلة.. وهي ابنه الابنة ويجب أن يفتخر بها”.

وتابعت “إنني مثلها تماما وقال إنني فتاة ذكية، ولم يكن هناك الكثير من التشبيه”.