الدبور – عالج مرض الجرب يا ابن سلمان قبل أن تدفع الجزية وتتبرع لإصلاح البنية التحتية لبلد غني مثل أمريكا وكله قدمته كقربان للسماح لك بالإنقلاب على عائلتك والصعود على عرش السعودية ولو بالقوة.

هكذا وجه شباب السعودية كلامهم لولي العهد السعودي الملك الحاكم بأمره محمد ابن سلمان، بعد تفشي مرض الجرب في السعودية.

فعبر وسم #الجرب_منتشر_في_مدارس_مكة ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة، وسادت حالة من الهلع بين السعوديين بعد تفشي وباء “الجرب” (المرض الجلدي الخطير) بين طلاب مدارس مكة، ما اضطر إدارة التعليم لتعليق الدراسة مدة يومين أملا في تحجيم الوباء الذي خرج عن السيطرة.

نطالب بشركات تنظيف لمدارس مكة التي تعاني من الجرب وليس فقط رش عادي الوضع مخيف والمدرسه اصبحت كابوس لنا نحن المعلمات نرجوا التواصل والاهتمام موقع الوزارة حاولت اسجل طلبي ولكن تفاصيل رفع الطلب المعقدة جعلت التواصل مستحيل — Abeer (@abr4114) April 2, 2018

وأعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة مكة المكرمة، وجود حالات لمرض “الجرب” بين الطلاب في أكثر من مدرسة.

وأوضحت الإدارة أنه وردت إليها بلاغات تفيد بظهور حالات اشتباه بالجرب في أكثر من مدرسة، مؤكدة أنه سيتم معالجة الأمر حتى لا ينتشر هذا المرض في الوسط التعليمي.

وخصصت “صحة مكة”، بالتعاون مع الشؤون الصحية المدرسية بالتعليم، فرقاً ميدانية لزيارة المدارس لتنفيذ الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في التجمعات المدرسية وعمل مسح طبي لجميع الفصول التي بها حالات اشتباه بالمرض.

وشن عدد من أولياء الأمور هجوما عنيفا على المسؤولين متهمين إياهم بالتقصير في السيطرة على هذا الوباء الفتاك وعدم المبالاة بالأمر.

كما لفت البعض إلى إدارة التعليم هي المسؤول الأول عن هذا الوباء، لتعمدها تكديس الطلاب داخل الفصول بشكل غير آدمي ومنافي لمعايير التعليم الأولية، وطالبوا بإقالة مدير تعليم مكة وجميع مساعديه.

#الجرب_منتشر_في_مدارس_مكة# التكدس حالة من ضمن حالات مازال الإصرار على تبنيها في تعليمنا ، بعضها تأثيره صحي كما حصل بسبب التكدس ، وبعضها تأثيره تحصيلي كما يحصل من إرباك المعلم بما يشغله عن عمله الأساسي.. وبلا منازع يعتبر التكدس عاملا مشتركا لجميع سلبيات التعليم .

والجرب (Scabies)، مرض جلدي مُعدٍ وحاكّ يسببه طفيلي مجهري من رتبة اسمها السوس (Mite) من نوع القارِمَة الجربيّة (Sarcoptes scabiei)، يمكن لهذا السوس إذا بقي من دون علاج، أن يعيش على الجلد أشهراً. ويتناسل سوس الجرب على الجلد ثم تحفر أنثاه أنفاقاً فيه لتضع بيوضها، ويتسبب ذلك في حدوث طفح جلدي أحمر وحاك.