الدبور – صحافي أمريكي كشف عن أسرار تعذيب وإهانة الحريري في الرياض، ةقت إحتجازه من قبل ابن سلمان في حملة شفط الأموال وإهانة المعارضين لحكمه.

“ما أن وصل الى الرياض، احتُجز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري لـ11 ساعة.. وُضِعَ خلالها على كرسيّ وتعرّض للصفع مراراً من قبل السعوديين”، هذه الواقعة نقلها ضابطان أمريكيان سابقان لا يزالان ناشطين في المنطقة (مستشاران أو مرتزقة)، حسبما ذكرت مجلة “نيويوركر” الأمريكية في نسختها الإلكترونية التي تنشرها ورقياً في 9 نيسان المقبل، بعنوان “سعي الأمير السعودي لإعادة صنع الشرق الأوسط”.

كاتب المقالة دكستر فلكنز في “نيويوركر” نشر الرواية في سياق موضوع مطوّل يتناول فيه سياسة وليّ العهد محمد بن سلمان وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، وتطوّرات المنطقة.