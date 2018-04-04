الدبور – الشيخ أفيخاي أدرعي، الناطق باسم قوات الإحتلال زاد نشاطه على وسائل التواصل الإجتماعي في آخر فترة، خصوصا بعد إنطلاق فعاليات مسيرة العودة الكبرى، يحاول يوميا إقناع أهل غزة بعدم الخروج إلى الفعاليات بإستخدام الأحاديث والآيات القرآنية كعادته.

آخر شطحات أدرعي، هو تحذير أهل غزة من حرق الإطارات هذه الجمعة، حيث أطلق أهل غزة عليها لقب جمعة الكوشوك، وقد جمعوا الإطارات على طول السلك الفاصل لحرقها يوم الجمعة لحجب الرؤيا عن قوات جيش الإحتلال.

الدكتور أدرعي قال إن حرق الإطارات يضر بالبيئة وهذا مخالف لتعاليم الإسلام وذكر حديث للرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال في تغريدته: “لقد حث النبي محمد على الحفاظ على # البيئة، في الحديث: (ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة)، وذلك للحفاظ على صحّة المخلوقات، فبأي حق تلوثون هذه البيئة التي أوصاكم بالحفاظ عليها رسول الله، هل غسلت حماس أدمغتكم إلى هذه الدرجة؟

وقال الشيخ الدكتور أدرعي أن الدخان المتصاعد من حرق الإطارات يضر بخصوبة الرجال ولربما تؤدي إلى عدم الإنجاب.

الشيخ أدرعي خايف على نسل الفلسطينيين في غزة، ويريد منهم الحفاظ على خصوبتهم والإنجاب أكثر حتى يقتلهم جيشه.

معلق على تويتر قال له بصراحة لا نعلم كيف نرد لك جمايلك علينا وخوفك على نسلنا، سندرس موضوع الخصوبة ولا يهمك.